Les barrages tunisiens atteignent un taux de remplissage d’environ 49%

Le taux de remplissage des barrages tunisiens a atteint environ 49%, au 11 février 2022, a fait savoir dimanche, l’Observatoire national de l’agriculture.

En effet, les réserves en eau disponibles ont atteint près de 1 milliard 145 millions de mètres cubes, sur une capacité totale de 2 milliards 337 millions de mètres cubes.

Concernant l’état des barrages, l’observatoire a révélé que les apports totaux d’eau dans les barrages se sont élevés, au cours de la saison en cours, à environ 833,831 millions de mètres cubes, contre un milliard et 43 millions de mètres cubes en moyenne pour la même période, soit une diminution d’environ 210 millions de mètres cubes.

Les barrages de Sejnane, Bouhertma, Bir Mecharga et Joumine ont enregistré les taux de remplissage les plus élevés respectivement de 89 %, 58 %, 54 % et 53 %, .

En revanche, les barrages de Hamma et de Siliana ont enregistré les taux de remplissage les plus faibles, s’élevant respectivement à 5 % et 14 %, tandis que le taux de remplissage du barrage de Houareb est nul ( 0 %), son stockage d’eau n’ayant pas dépassé 0,300 million de mètres cubes, contre un niveau normal pour le barrage de 77 millions de mètres cubes