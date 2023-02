Les Bayahi font œuvre de transmission et mettent Khaled à la tête de la Sotuver

La Société Tunisienne de Verreries annonce que le Conseil d’Administration, réuni le Mardi 24 Janvier 2023, a décidé de coopter Khaled Bayahi comme Administrateur et de le nommer nouveau Directeur Général de la Société pour un mandat de 3 années et ce en remplacement de Hamdene Ben Othmene désigné Vice-Président du Conseil où il est depuis plus de 40 ans.

Ingénieur informaticien, depuis plus de 3 ans à la fonderie « Tunicast » et observe depuis longtemps la marche de la verrerie, Khaled est l’ainé de Yahia Bayahi, qui est lui-même à la tête de TPR filiale du groupe Bayahi qui compte une cinquantaine d’entreprises, et se classe à la 5ème place des grands groupes tunisiens