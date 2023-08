Les bénéfices des banques non-résidentes, ont beaucoup baissé en 2021 

Selon les chiffres de la direction de la supervision bancaire auprès de la BCT, 6 banques (et une agréée mais pas toujours en activité appelée LINC) non-résidentes exerçant en Tunisie, ont cumulé 64,112 millions de dollars américains (MUSD) en baisse en 2021 par rapport à 2020, dont 25,7 MUSD en intérêts, 24,9 MUSD en gains sur portefeuille et opérations financières, 10 MUSD (en hausse d’un MUSD) en commissions et 3 en revenus de portefeuille d’investissement, en baisse de presque 10 MUSD en glissement annuel.

En face des charges de 4,2 MUSD en hausse de presque 2 MUSD par rapport à 2020, et donc un PNB de presque 60 MUSD, en baisse de 8 MUSD. En 2021 aussi, les banques non-résidentes ont beaucoup provisionné. Les dotations ont même beaucoup augmenté, passant de 2,7 MUSD en 2020, à un peu plus de 12 MUSD en 2021. Leurs impôts sur les bénéfices ont augmenté aussi. Les non-résidentes ont dû débourser 11,285 MUS au Fisc, presque le double de l’exercice 2020. Et c’est tout cela qui explique que leurs bénéfices ont dégringolé de 26,347 MUSD à 19,290 MUSD en glissement annuel