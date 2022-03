Les bénéfices  stratosphériques d’Aramco

Le géant de l’énergie Saudi Aramco a annoncé dimanche 20 mars au soir un bond de plus de 120 % de son bénéfice net en 2021 en raison de la hausse des prix du pétrole brut, alors que la croissance économique mondiale se remettait du ralentissement provoqué par la pandémie de Covid-19.

- Publicité-

« Le bénéfice net d’Aramco a augmenté de 124 % pour atteindre 110 milliards de dollars en 2021, contre 49 milliards de dollars en 2020 », a déclaré la société dans un communiqué, cité par plusieurs médias, dont Al-Jazeera. En 2019, Aramco avait réalisé un revenu net de 88,2 milliards de dollars avant que la pandémie de coronavirus n’entraîne d’énormes pertes pour les secteurs du pétrole et de l’aviation, entre autres.

Après avoir atteint un de ses plus bas niveaux historiques, à moins de 16 dollars le baril en avril 2020, le prix du pétrole est reparti à la hausse à la faveur d’un déconfinement progressif et d’une reprise, par conséquent, de l’économie mondiale à partir de 2021, oscillant au-dessus de 60 dollars le baril, avant de connaître un bond vertigineux, sur fond de pénuries mondiales d’approvisionnement et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.