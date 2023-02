Les bénéficiaires du mécanisme 20 observent un sit-in le 13 février prochain devant le ministère des affaires sociales

Les agents travaillant dans les associations de protection des personnes handicapées et dans les ministères de l’éducation et la santé, bénéficiaires du mécanisme 20 ont décidé d’observer lundi 13 février, un sit-in devant le siège du ministère des affaires sociales, a annoncé la coordination nationale des mouvements de protestation.

Ce sit-in a pour objectif de revendiquer la régularisation de la situation des travailleurs bénéficiaires du mécanisme 20 dans les régions et dans les centres et associations « après 11 années de marginalisation et de travail précaire » selon un communiqué publié mercredi par la coordination.

Les bénéficiaires du mécanisme 20 ont souligné que ce sit-in sera organisé en guise de protestation contre « le refus de régularisation de la situation professionnelle des bénéficiaires et la négligence de ce dossier par les responsables de ce secteur », menaçant d’entamer une grève de la faim à partir de lundi prochain parallèlement au sit-in devant le ministère des affaires sociales.

