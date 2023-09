Les bonnes nouvelles des exportations des phosphates par la CPG

Précisons d’abord, que pour le phosphate tunisien, c’est la CPG (Compagnie de phosphate de Gafsa) pour la production, et le Groupe Chimique pour la transformation en divers produits et l’export. Sur le site internet de la CPG, où les informations datent de … 2016, on précise que « les phosphates marchands tunisiens se rangent dans deux catégories principales. Celle destinée principalement à la production d’acide phosphorique et d’engrais minéraux, et celle destinée à l’application directe.

80% de la production de phosphate est livrée aux unités de transformation du Groupe Chimique Tunisien ».

Correction des chiffres de l’INS

Selon les chiffres de l’INS au mois d’août 2023,les exportations du secteur de l’énergie ont baissé de -26,1% et celles des mines, phosphates et dérivés de -16,3%. Or, selon le PDG de la CPG, Ridha Chalghoum, « les chiffres de l’INS parlent de la période de juin à juillet 2023. Pour l’ensemble des 7 mois 2023, elles n’ont baissé que de 3 % et ce pour deux raisons ». Chalghoum explique cette baisse des exportations, « d’abord par les prix qui ont baissé, de 1.700 USD en 2022, à seulement 850 USD la tonne ». Baisse ainsi de 35 % pour l’acide, de 31 % pour le DAP, 50 % pour le MAP, et de 56 % pour le TSP.

Et le PDG de l’entreprise d’ajouter que « à fin juin, nous avions donc dû pallier la baisse des prix par le quantitatif. Nous avions alors augmenté nos exportations en acide de 41 %, en DAP et MAP de 222 %, en granulé de 122 %, et de 609 % pour le phosphate en quantité. En chiffre d’affaires, le total export n’a donc baissé que de 3 % en dollars et -1 % en Dinars ».

Le souci du bon gérant d’une ressource naturelle importante et de l’outil de production

Et Chalghoum de préciser encore à propos de cette baisse des exportations des phosphates et en bon gestionnaire d’une ressource importante pour la Tunisie, que « en second lieu, Gabès, qui est le centre de production le plus important pour la CPG, n’a connu aucune maintenance. C’est pour cela qu’en juillet et août derniers, on a mis toutes les unités, comme celle au rebut depuis 2019 et un certain nombre de chaudières touchées, aux arrêts pour une maintenance solide. Ces problèmes ont été réglés et les quatre unités sont de nouveau en production. Mais je préfère ne pas courir derrière les chiffres et le court terme, et m’attaquer à des problèmes de fond, comme la maintenance de l’outil de production ».

Ce souci de bonne gestion l’amène aussi à consacrer plus d’investissement à la maintenance de son outil de production. « Nous avons mis en place un programme d’action qui s’étend jusqu’à 2027, et on a commencé son application, malgré les contraintes d’une entreprise publique opérant dans l’industrie lourde, qui nous imposent généralement des délais d’exécution plus longs », précise le 1er responsable du secteur, avec une pointe de fierté, alors qu’il se prépare à la retraite.

Un programme d’investissement à 2 Milliards DT

Et d’ajouter à propos du programme d’investissement qu’il consacre à ce sujet, qu’il s’agit notamment de « renouveler les laveries, dont la dernière remonte à 1991, ainsi que les unités de production, dont la dernière remonte à 1988. Le matériel est plus qu’amorti et vieilli, alors que notre priorité était jusque-là d’arriver à payer les salaires. Il nous fallait donc, presque tout renouveler, des engins de carrières jusqu’aux laveries, pour augmenter la production. Une fois terminé le projet du transport hydraulique du phosphate qui est lancé au niveau des études et devrait entrer en production en 2027, le programme d’investissement devrait avoisiner les 2 Milliards DT . Le renouvellement devra concerner les deux laveries de « Oum Lekhcheb » entre Gafsa et Métloui, pour un coût global de 4 MDT ».

Toujours le problème du transport !

Interrogé par nos soins sur la réalité des stocks en phosphate qui s’accumulent alors que les exportations baissent, le Pdg de la CPG ne nie pas. « Nous avons en effet un stock de 4 millions de tonnes à Gafsa », et explique ensuite que la CPG est en train de solutionner le problème « Nous n’avons pas les moyens de transport nécessaires pour les acheminer. C’est pour cela que nous avons souscrit un nouveau contrat de transport par camions, car le chemin de fer s’est avéré incapable de le faire, car limité en moyens, matériel et humain ».

Pour la production, Ridha Chalghoum se refuse à toute prévision précise et se contente de faire observer que « nous espérons tout de même une production de phosphate de 300 mille tonnes pour cette année, en espérant qu’on trouve de quoi les transporter jusqu’au port de Sfax, ou sur le site de production de la CPG à Gabès ».

Il reste cependant serein et confiant quant à la capacité de la CPG de revenir au meilleur de sa forme, tant en production qu’en exportation, en démentant même ceux qui disent que le phosphate tunisien a perdu ses marchés. « Nous avons, au contraire, repris et gagné beaucoup d’autres marchés, comme le Pérou ou le Venezuela. Et c’est ce qui nous a permis, par exemple, d’augmenter l’exportation de 41 % pour l’acide, de 122 % pour le granulé. La seule baisse, c’est l’exportation du TSP, suite à l’interruption du transport par voie de chemin de fer sur grève de 2 mois, ce qui nous a fait perdre quelques Cargos ».

La SNCFT qui avertissait récemment sur les lourdes peines pour tous ceux qui mettraient en danger ses convois ferroviaires, semble être consciente de ce problème de transport qui met en danger ses revenus issus du phosphate.