Les bonnes nouvelles pour les jeunes Tunisien, de Nizar Yaïche 

« PwC a annoncé, lors du plus grand salon européen de Technologie Vivatech, son programme de doubler l’effectif de ses équipes tunisiennes en Technologie et Digital durant les deux prochaines années pour atteindre les 300 personnes ». C’est ce qu’a rapporté l’ancien ministre des finances Nizar Yaïche sur sa page LinkedIn.

Selon lui, « les jeunes talents tunisiens seront recrutés et formés sur les dernières tendances technologiques et travailler à partir de la Tunisie sur des projets internationaux. Les détails sur les recrutements suivront ».

Yaïche qui travaille désormais chez PwC France, a ajouté que « PwC a également annoncé l’ouverture de son Laboratoire technologique, Techlab, en Tunisie avant la fin de l’année, intégrant des solutions d’Intelligence Artificielle, Metaverse, VR, AR et des Use Cases spécifiques par secteur économique ».

