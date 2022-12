Les Bouchammaoui présentent la meilleure offre pour 13,28 % de Mosaïque Fm

L’information n’est pas officielle, car non encore adoubée par la structure en charge des entreprises confisquées au ministère des finances. On sait cependant, que c’est une branche du groupe Bouchammaoui qui a présenté la meilleur offre financière (Plus de 2,7 MDT) pour la reprise des parts confisquées de Belhassen Trabelsi (13,28 %) dans le capital de la société gérante de la radio privée Mosaïque FM qui sont présentés à la vente par la société Al-Karama. Il reste aussi à savoir si l’un des actionnaires de « Med Telecom », déciderait de faire valoir son droit de préemption. Dans le capital de cette entreprise qui réaliserait un chiffre d’affaire de plus de 4 MDT, on retrouve en effet, Lotfi Abdennadher, Hédi Mechri, Jamel Mzabi dont les parts avaient été reprises par Noureddine Boutar qui en est désormais à 34 % du capital, Lazhar Sta, et Abdelkader Hamrouni.

- Publicité-