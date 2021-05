Les bureaux de poste, les agences Rapid-Poste et les agences de colis-postaux ouvriront exceptionnellement leurs portes, les 10 et 11 mai courant, a annoncé la poste tunisienne dans un communiqué.

Cette décision vise à assurer les services financiers et postaux nécessaires durant la période de confinement sanitaire décrété du 9 au 16 mai courant.

- Publicité-