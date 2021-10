Les capitaines des bateaux de pêche tunisiens arraisonnés par Malte écopent d’une amende de 10 000 euros

Les deux capitaines des navires tunisiens interceptés dimanche par les forces armées maltaise (FAM) ont été condamnés mardi à une amende de 10 000 euros, chacun.

- Publicité-

Le tribunal les a inculpés de pêche illégale dans les eaux territoriales. L’un d’eux a également été accusé de ne pas avoir informé les fonctionnaires maltais des quantités et des descriptions des poissons à bord du bateau avant d’entrer dans les eaux maltaises et de ne pas avoir prévenu trois jours à l’avance de son intention d’entrer à Malte.

Les mêmes chefs d’accusation ont été retenus contre le capitaine du second bateau de pêche dans des procédures séparées.

Les capitaines ont plaidé coupable et ont reçu l’ordre de ne pas quitter leurs bateaux jusqu’au paiement de l’amende.

Le tribunal a entendu comment les capitaines ont refusé d’obéir aux ordres de l’armée, des renforts ayant été appelés au cours de l’opération.

Les bateaux ont été interceptés par les forces armées dans les eaux territoriales maltaises, à l’ouest de Gozo, dimanche. Ils ont été arraisonnés et escortés jusqu’au Grand port de La Valette dans la nuit pour que le département de la pêche et la police maltaise puissent mener une enquête plus approfondie, ont indiqué des sources citées par MaltaToday, ajoutant qu’environ 260 kg de poissons Lampuki (Lambouka)ont été découverts à bord des embarcations tunisiennes.

Aucune arme n’a été trouvée à bord.