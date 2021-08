Les centres de vaccinations désormais ouverts aux élèves et étudiants non inscrits sur la plateforme evax

-Les centres de vaccination ont ouvert leurs portes cet après-midi aux élèves et étudiants âgés de 18 ans et plus et non inscrits sur la plateforme de vaccination evax, a annoncé dimanche, le ministère de la santé publique.

- Publicité-

Ainsi ces élèves et étudiants peuvent se diriger vers les centres de vaccinations où ils seront enregistrés et vaccinés, à condition d’être munis de la carte d’identité nationale ou de la carte d’étudiant de l’année scolaire ou universitaire 2020/2021, a affirmé dans une déclaration à l’Agence TAP, le directeur général de la santé Fayçal Ben Salah.

Cette décision a été prise à 17h30 afin de faire vacciner le maximum de personnes appartenant à cette catégorie de la population, a-t-il ajouté.

Plus de 500 mille personnes ont été vaccinées dimanche jusqu’à 17h00, durant ce deuxième jour de vaccination intensive destiné aux personnes âgées entre 18 et 39 ans, selon Ines Ayadi, conseillère auprès du ministre de la santé.

Quelque 405 centres de vaccination ont été mobilisés durant ce jour pendant lequel la vaccination devrait durer juqu’à 19h00.