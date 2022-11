« Les céréales de Carthage »: Les raison d’un arrêt d’activité

La direction de l’usine « Les céréales de Carthage » spécialisée dans la production de l’huile et des résidus de soja a décidé l’arrêt de l’activité de l’entreprise au cours des semaines à venir. La raison, selon un document du service économique de l’ambassade de France en Tunisie, en est la hausse des cours mondiaux des matières premières. Mais surtout « la décision du ministère du commerce et du développement des exportations revenant sur l’accord conclu entre les deux parties le 13 octobre 2022 et portant sur l’augmentation de 300 dinars du prix de la tonne d’aliments pour les volailles et de 200 dinars pour les ruminants à l’exception des vaches laitières. Il a estimé que l’arrêt de l’activité de l’usine aura de graves répercussions sur le secteur avicole et l’élevage ainsi que sur les réserves du pays en huile végétale de soja, notant que son usine produit quelques 400 000 t de résidus de soja dédiés à l’alimentation animale et 120 000 t d’huile, soit 66% des besoins du pays évalués à 180 000 t. Il a demandé aux autorités compétentes d’intervenir pour permettre à l’entreprise de surmonter ses difficultés et assurer la poursuite de son activité ».

