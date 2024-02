Les changements climatiques représentent un danger imminent pour les ressources hydriques et la production agricole

Les changements climatiques représentent un danger imminent pour les ressources hydrauliques et la production agricole en Tunisie, a souligné mercredi le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati.

S’exprimant à l’ouverture des travaux d’une journée d’étude sur le prix de la meilleure recherche féminine au titre de l’année 2022-2023 portant sur l’adaptation aux changements climatiques, Belati a signalé que les défis de manque des ressources en eau et la hausse des températures sont de plus en plus importants.

Le ministre a souligné que le remplissage des barrages à un taux de 33% après les dernières pluies, qui se sont abattues dernièrement sur le pays, ne résout pas le problème de manque de ressources en eau notamment avec la hausse des températures à 50% pendant l’été dernier ce qui provoque l’évaporation quotidienne de 900 mille m3 des eaux de surface en Tunisie.

Dans ce contexte, Belati a souligné la nécessité de poursuivre les efforts pour la bonne gestion des ressources en eau qui ont diminué à 22% en mars 2023.

Il a, en outre qualifié la récolte céréalière de l’année dernière de catastrophique puisqu’elle n’a pas dépassé 0,3 million de tonnes alors que la moyenne annuelle de production céréalière se situe entre 1,2 et 1,5 million de tonnes.

« Le ministère de l’agriculture encourage la recherche visant à promouvoir la production agricole et à garantir une bonne gestion des ressources en eau pour lutter contre les changements climatiques et tous les laboratoires de recherche relevant du ministère sont à la disposition des chercheurs qui veulent travailler dans ce domaine », a-t-il assuré.

- Publicité-