Les cheffes de la diplomatie française et allemande achèvent leur visite en Éthiopie

Les ministres françaises et allemandes des affaires étrangères ont achevé une visite conjointe de deux jours en Ethiopie. Ensemble, elles ont lancé un appel aux pays africains à condamner plus clairement « l’agression russe » en Ukraine. Elles ont aussi plaidé pour que l’Union africaine soit représentée au G20 et au Conseil de sécurité des Nations unies.

Tout au long de la visite les deux ministres ont veillé à parler d’une seule voix; porter les mêmes messages en s’appelant mutuellement « mon amie ». Objectif : afficher la force du couple franco-allemand, mais également faire front commun pour défendre la place de leurs pays et plus généralement de l’Europe dans une région où grandit l’influence de la Chine et celle de la Russie

La France et l’Allemagne l’ont fait savoir sans ambiguïté. Elles attendent de leurs partenaires africains un soutien plus explicite face la Russie à propos de la guerre en Ukraine.