Les chefs des deux armées libyennes  présents au Salon de l’aéronautique et de la défense en Tunisie

Le chef d’état-major général de l’armée libyenne, le lieutenant-général Mohammed Al-Haddad, et le chef d’état-major des forces de Khalifa Haftar, Abdelrazik Al-Nathori, ont participé à la deuxième édition du Salon international de l’aviation et de la défense en Tunisie, rapporte le site Libya Observer.

Le salon s’est tenu à l’aéroport international d’Enfidha-Hammamet en Tunisie mardi et mercredi derniers, à l’invitation du chef d’état-major de l’armée de l’air tunisienne, le lieutenant-général Mohammed Al-Hajjam, selon un communiqué de l’état-major général de l’armée libyenne publié jeudi.

Le premier jour de l’exposition a été consacré à la tenue d’un forum scientifique et stratégique en présence des chefs d’état-major des forces aériennes de plusieurs pays.

Al-Hadda et Al-Nathori se sont déjà rencontrés à Syrte, Tripoli et Benghazi en présence des membres de la Commission militaire mixte 5+5 (CMM). Leurs rencontres ont porté sur les dossiers de l’unification de l’institution militaire, ainsi que sur les résultats des travaux de la CMM 5+5 concernant le cessez-le-feu et la consolidation de la paix et de la sécurité.