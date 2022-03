Les chiffres de la TIB pour 2021 s’affaissent

Tunis International Bank (TIB) a été créée en juin 1982 comme une banque opérant essentiellement avec les non-résidents. La TIB est une filiale de Burgan Bank (Kuwait), membre du Groupe KIPCO (Kuwait). A fin 2021, les chiffres de cette banque étaient presque tous à la baisse. C’est ainsi que ses produits d’exploitation bancaires baissaient de presque 10 MUSD, son PNB reculait de presqu’autant (9,615 MUSD), revenant de 24,9 MUSD à 15,2 MUSD. Et son résultat net pour l’exercice 2021, restait certes positif, mais s’affaissait de plus de 8 MUSD, et s’établissait à seulement 5,886 MUSD après les 14,156 MUSD de 2020.

Notons par ailleurs que le montant, en Dollar US, servis à l’ensemble des dirigeants était de 704 mille USD, représentant plus de 2 MDT. Dans ses états financiers, la TIB s’est toujours refusée à donner détails sur le nombre de ces dirigeants et la rémunération de son DG tunisien