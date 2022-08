« Les Ciments de Bizerte »: La grève n’aura pas lieu

La partie syndicale de la Société « les Ciments de Bizerte », a décidé d’annuler la grève qui était prévue pour le 16 août courant, et ce, à l’issue de la réunion du Comité régional de réconciliation, tenue, vendredi au siège du gouvernorat.

Le procès-verbal de la réunion a détaillé la totalité des points de divergence entre la direction de la société et la partie syndicale et qui concernent les volets professionnels, sociaux et financiers.

La séance de réconciliation a réuni le premier délégué du gouvernorat, un responsable de la direction régionale de l’inspection du travail, la partie sociale et la direction de la société.