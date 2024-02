Les civils de Rafah  devront être évacués  avant le début de l’opération de Tsahal, ordonne Netanyahou

Le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahoul a demandé à l’armée israélienne Tsahal de présenter au cabinet des plans pour l’évacuation de la population civile palestinienne du sud de la bande de Gaza.

Il a indiqué que les plus d’un million de civils qui se trouvent dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, pourront être évacués avant que l’armée israélienne ne commence les opérations ,rapporte le site I24NEWS, qui note que cette déclaration intervient alors que les États-Unis affirment qu’Israël n’a pas procédé à la planification pré-opérationnelle nécessaire pour garantir que les civils seront tenus à l’écart des dangers et que, dans le cas contraire, il s’expose à un « désastre ». n Netanyahou a déclaré qu’il avait demandé aux forces de défense israéliennes et à l’establishment de la défense de présenter au cabinet des plans pour l’évacuation de la population civile palestinienne du sud de la bande de Gaza et pour le démantèlement des bataillons du Hamas dans la zone de Rafah.

« Il est impossible d’atteindre l’objectif de guerre consistant à éliminer le Hamas et à laisser quatre bataillons du Hamas à Rafah », a déclaré vendredi le bureau de Netanyahou dans un communiqué. « D’autre part, il est clair qu’une opération massive à Rafah nécessite l’évacuation de la population civile des zones de combat », ajoute le communiqué. Plus de 1,3 million de Palestiniens sont réfugiés dans la zone de Rafah, après que Tsahal a émis des avertissements d’évacuation du nord de Gaza et d’autres zones de la bande, dans le cadre de l’offensive terrestre contre le Hamas.