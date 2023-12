Les combats font rage à Gaza avant un vote à l’ONU

Les combats entre Israël et le Hamas font rage vendredi à Gaza, deux mois après l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien, et avant un vote extraordinaire à l’Onu sur un cessez-le-feu.

Après une première phase concentrée dans le nord du petit territoire palestinien surpeuplé, l’armée israélienne a étendu cette semaine ses opérations jusque dans le sud, où sont acculés près de deux millions de civils réfugiés.

Des affrontements intenses au cœur et autour de plusieurs grandes villes ont encore alourdi le bilan des victimes palestiniennes, qui dépasse désormais 17.000 personnes dont 70% de femmes et de mineurs, d’après le ministère de la santé du Hamas.

A Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza où les combats font rage, les blessés continuent d’affluer dans les hôpitaux, dont de nombreux enfants. Dans le nord de la grande ville de Khan Younès (sud), les bombardements de l’armée ont rasé le quartier d’al-Katiba, a constaté un journaliste de l’AFP.

L’armée israélienne a dit vendredi avoir « frappé 450 cibles » à Gaza lors d’opérations terrestres, aériennes et navales. La veille, les affrontements ont été particulièrement féroces à Khan Younès, et plus au nord dans la ville de Gaza et le secteur voisin de Jabaliya.

Créant une vive émotion sur les réseaux sociaux, les chaînes de télévision israéliennes ont diffusé jeudi soir des vidéos montrant des dizaines de Palestiniens en sous-vêtements, les yeux bandés, sous la garde de soldats israéliens dans la bande de Gaza.

L’armée israélienne a dit « enquêter » pour « vérifier qui est lié au Hamas et qui ne l’est pas », en référence au mouvement islamiste palestinien.

Dans un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le président américain Joe Biden « a insisté sur la nécessité absolue de protéger les civils et de séparer la population civile du Hamas », selon la Maison Blanche.

Les Etats-Unis soutiennent fermement Israël depuis l’attaque sanglante du 7 octobre menée par le Hamas, au cours de laquelle 1.200 personnes ont été tuées selon les autorités israéliennes, et quelque 240 personnes prises en otage, mais Washington s’inquiète de plus en plus des pertes civiles.

Au total, 91 soldats israéliens ont été tués dans les combats à Gaza, y compris jeudi le fils de Gadi Eisenkot, ancien chef de l’état-major de l’armée et membre du Cabinet de guerre de Benjamin Netanyahu, selon l’armée.

Face à une « situation catastrophique dans la bande de Gaza », le Conseil de sécurité de l’ONU doit se prononcer vendredi sur un appel à un « cessez-le-feu humanitaire immédiat », un vote à l’issue incertaine dans un contexte diplomatique tendu.