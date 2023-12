Les combats font rage à Gaza entre Israël et la résistance palestinienne

Des combats acharnés se sont poursuivis pendant, vendredi, du nord au sud de la bande de Gaza, notamment à Khan Younès, la principale ville du sud, où l’armée israélienne a annoncé avoir pris position dans le centre et avancer « de maison en maison », traquant les combattants du mouvement islamiste.

Après une première phase de son offensive terrestre dans le nord du territoire, en parallèle à sa campagne de frappes aériennes massives déclenchée le 7 octobre, l’armée a étendu cette semaine ses opérations au sol jusque dans le sud, où se sont réfugiés des centaines de milliers de civils désormais pris au piège.

« Ceux qui ont survécu aux bombardements courent désormais un risque imminent de mourir de faim et de maladie », ont averti Save the children et d’autres ONG internationales, parlant d’une situation « apocalyptique ».

L’armée israélienne a en revanche reconnu vendredi l’échec d’une opération visant à libérer des otages dans la bande de Gaza, dans laquelle deux soldats ont été blessés. Un otage (soldat) est mort pendant cette opération.

Le président français Emmanuel Macron a insisté vendredi auprès du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour l’ouverture d’un deuxième point de passage à Kerem Shalom, entre Israël et la bande de Gaza, afin d’acheminer l’aide dont les civils palestiniens ont « urgemment besoin ».

Les Etats-Unis, malgré leur ferme soutien à Israël, s’inquiètent de plus en plus des lourdes pertes civiles palestiniennes.

« Il reste impératif qu’Israël fasse de la protection des civils une priorité », a déclaré le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, évoquant un « écart » entre l’intention déclarée et « les résultats ».

Des propos appuyés par le président Joe Biden dans un entretien téléphonique avec Benjamin Netanyahu, d’après la Maison Blanche.

- Publicité-