Les commissions bancaires sur les transactions des TRE, seront payées par le citoyen !

Dans la nouvelle loi de finances (LF) 2020, les députés (notamment Yassine Ayari) ont décidé que ce sera le budget de l’Etat, qui paiera les commissions bancaires sur les transferts financiers et l’envoie d’argent des TRE (Tunisiens Résidant à l’Etranger) en Tunisie. Mais uniquement lorsque ces envois se font à travers les banques nationales (BH Bank, STB et BNA) ou la Poste tunisienne, et de manière directe, non via les sociétés étrangères connues.

Une mesure, discriminatoire par rapport au reste des clients des banques qui font aussi des transferts d’argent à travers d’autres banques où ils sont clients, qui entrera en vigueur dès 2020. Il est vrai que ceci stimulera l’entrée des devises en Tunisie. L’article n’en restera pas, tout aussi discriminatoire pour les banques privées tunisiennes. Discriminatoire, mais aussi anticoncurrentiel et fortement attaquable, au moins auprès du Conseil de la Concurrence, car privilégiant les institutions financières publiques par rapport aux privées.

Mais ce n’est pas tout. Cette loi aurait pu priver les banques publiques et la Poste de revenus financiers en commissions. Or, La loi proposée par Ayari, et acceptée, autorise l’Etat à compenser ces institutions publiques, par le biais du budget de l’Etat.

Décryptage : Les TRE ne verseront pas de commissions bancaires sur leurs transferts d’argent. Ces commissions seront prises en charge par le budget de l’Etat, somme toutes financé par le contribuable. En deux mots, ce sera nous et vous, qui verseront ces commissions, en lieu et place des TRE. «Ils vivent dans à l’étranger, et votent pour un parti islamiste», disait un Editorialiste d’Europe 1. Et ce sont les locaux qui paient leurs commissions bancaires !