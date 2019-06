Les comptes de plus de 100 terroristes gelés

103 décisions portant gel des comptes de 102 éléments et une organisation terroristes, à savoir « Jond al-khilafa » ont été prises, a annoncé vendredi le président de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme, Mokhtar Be, Nasr, précisant que ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la mise en place d’un dispositif national de lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes.

Dans une conférence de presse au siège de la BCT, il a assuré que toutes les législations à même de faciliter l’action du groupe de travail GAFI ont été achevées.