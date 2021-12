Les conditions d’entrée en France en provenance du Royaume-Uni vont être durcies

Afin de de limiter la propagation du variant Omicron, la France va durcir les conditions d’accès pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, selon ce que vient d’annoncer aujourd’hui, jeudi 16 décembre 2021, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

- Publicité-

En effet, la validité des tests pour se rendre en France depuis le Royaume-Uni va être réduite de 48 heures à 24 heures, et les motifs de voyage seront « limités aux résidents (français) et à leurs familles », a-t-il précisé sur BFMTV et RMC.

Les déplacements de « tourisme ou professionnels pour des personnes qui ne sont pas résidentes en France seront limités », selon AFP.