Les conséquences inquiétantes du pompage massif des eaux souterraines

Nouvelle alerte sur les conséquences des activités humaines sur la planète. Selon une étude menée par des chercheurs e l’université de Séoul (Corée du Sud) et parue dans la revue Geophysical Research Letters, sur la période 1993 – 2010, l’Homme a pompé 2 150 gigatonnes d’eau souterraine.

Conséquence de ce pompage massif des eaux souterraines, rapporte l’étude, l’angle de rotation de la Terre a été décalé. Car à force de pomper de l’eau pour différentes activités humaines, comme l’agriculture ou l’industrie textile, la répartition de la masse d’eau a évolué, désaxant ainsi la Terre.

Comme si on ajoutait un tout petit peu de poids à une toupie, la Terre tourne un peu différemment lorsque l’eau est déplacée », illustrent ainsi les auteurs de l’étude. Ainsi sur la période 1993-2010, le pompage d’eau souterraine a été tel qu’il a contribué à faire basculer la Terre de 80 centimètres vers l’est par rapport au méridien de Greenwich.

« Les humains ont donc réussi à prélever suffisamment d’eau souterraine pour modifier l’inclinaison de la Terre. On savait déjà que la gravité terrestre avait évolué partout où le surpompage s’était accéléré mais le phénomène est d’une telle ampleur qu’il est le responsable de la dérivation jusque-là inexpliquée des pôles de rotation terrestre et d’une partie de la surélévation des océans », relève l’hydrologue Emma Haziza sur Twitter, avant de pointer du doigt les activités les plus gourmandes en eau : « Continuons la fast fashion, l’agriculture intensive irriguée et la production mondiale de nos produits superflus en pillant les eaux souterraines et la terre finira par arrêter de tourner », s’alarme-t-elle.