Les contours du gouvernement seront clairs dans les prochaines heures, selon Habib Jemli

Les contours du nouveau gouvernement seront clairs dans les prochaines heures, a souligné, mardi, à Dar Dhiafa à Carthage, le chef du gouvernement désigné Habib Jemli.

Dans une brève déclaration aux médias, Jemli a affirmé qu’il procèdera à la vérification de la liste de la nouvelle équipe gouvernementale, formant le vœu de voir les Tunisiens célébrer la fête du nouvel avec un gouvernement aux contours définis.

La veille, le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, a indiqué être parvenu à un accord avec le président de la République, Kais Saied sur les portefeuilles ministériels des Affaires étrangères et de la Défense.

Dans une déclaration de presse à l’issue de son entretien avec le président Saied, au Palais de Carthage, Jemli a affirmé qu’il est en train d’apporter “la dernière touche au prochain gouvernement”.

“J’annoncerai la composition de mon équipe gouvernementale aujourd’hui (Lundi) ou demain (Mardi) au plus tard”, a-t-il dit.

Jemli a, par ailleurs, démenti l’existence d’un différend avec le président de la République, et ce, en réponse aux rumeurs relayées dans certains médias et sur les réseaux sociaux.