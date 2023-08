Les corridors commerciaux terrestres en Afrique du nord débattus avec une délégation de la ZLECAF

La ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Kalthoum Ben Rejeb a reçu, lundi, une délégation de haut niveau du secrétariat général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) qui effectue une visite de travail, du 14 au 18 août courant, en Tunisie.Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet du secrétariat relatif aux corridors commerciaux terrestres en Afrique du Nord, selon le communiqué publié par le ministère.Adoptée par le secrétariat général du Zlecaf, lors de la 25e session ordinaire du conseil de l’Union africaine en février 2022, l’approche Corridor se veut être un programme économique visant à interconnecter les zones frontalières entre les différents pays membres.L’objectif étant de faciliter les échanges commerciaux entre eux. A ce jour, cinq corridors ont été créés dans différentes régions du continent.A cette occasion, la ministre a souligné l’importance de ce projet dans le renforcement des échanges commerciaux avec les pays de l’Afrique subsaharienne, rappelant à cet égard, sa rencontre ministérielle avec son homologue libyen tenue le 10 août courant, qui a aboutit à la décision de créer un corridor commercial tuniso-libyen vers les pays subsahariens.Selon le ministère, une séance de travail présidée par le directeur général de la coopération économique et commerciale, Lazhar Bennour et la Responsable des douanes au Secrétariat de la ZLECAf, Demitta Chinwude Gyang s’est tenue, en présence des différentes parties prenantes.Lors de cette séance, les participants ont souligné l’importance de ce projet dans le développement des échanges commerciaux notamment avec les pays inaccessibles par la voie maritime dont le Tchad, le Niger, le Mali et le Burkina Faso.Dans le cadre de cette visite, la délégation de haut niveau du secrétariat général de la Zone de libre-échange continentale africaine devrait se rendre dans plusieurs sites, dont le port commercial de Rades, la zone de libre échange de Zarzis et certaines zones frontalières dont Ras Jedir et Hezoua.

