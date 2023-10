Les cours du pétrole sous la barre des 90 dollars

Le baril de pétrole est reparti à la baisse sous le coup d’indicateurs macroéconomiques décevants qui alimentent les craintes d’une baisse de la demande.

Le comité ministériel mixte de l’Opep+ en charge de la surveillance a maintenu les quotas inchangés lors d’une conférence en ligne, mercredi, selon des délégués cités par Reuters.

Le risque de tensions sur le marché du pétrole à court terme est contrebalancé par un environnement macroéconomique rendu plus incertain par la hausse des rendements obligataires, elle-même alimentée par le sentiment que les taux d’intérêt resteront élevés durant une longue période. « Une offre de pétrole plus tendue est le principal moteur du marché pour l’instant, mais les craintes de récession devraient limiter le potentiel de hausse et les niveaux de septembre pourraient bien constituer un pic », estime Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank, cité par Les échos Investir.

