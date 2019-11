Les cours sont suspendus à partir de 12h00

Dans un communiqué rendu public ce 12 novembre 2019, le ministère de l’éducation a annoncé que tous les cours dans les différents établissements scolaires publics et privés seront suspendus dans les gouvernorats du Grand-Tunis et Nabeul à partir de 12h00 et ce en raison des pluies diluviennes qui se sont abattues ce matin.

Les cours reprendront normalement à partir de demain 13 novembre, ajoute ledit département.