Les crédits au secteur agricole ne dépassent pas 4,4% du total des crédits accordés aux autres secteurs

Les crédits accordés par la Banque centrale de Tunisie (BCT) au secteur agricole sont estimés, à fin juin 2023, à 3755,4 millions de dinars (MD), soit 4,4% du total des crédits accordés aux autres secteurs économiques du pays (84639,6 MD), selon le dernier bulletin des statistiques financiers de l’institut d’émission.

Ces données illustrent l’importance accordée par les autorités pour soutenir le secteur agricole en étant un garant de la souveraineté alimentaire, et ce malgrè plusieurs facteurs dont le manque de financement des banques et la hausse du taux d’intérêt qui entravent le secteur de l’agriculture, de la pèche et de l’élevage du bétail d’avoir les financements nécessaires pour réussir leurs activités.

La même source a montré que le premier secteur, qui obtient des crédits auprès de la BCT, est celui des industries extractives (27137,1 MD) suivi du secteur du Commerce, des réparations automobile et motocycle (22874,8 MD) et du secteur immobilier (5134 MD).

Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration bénéficie des emprunts importants dont le montant s’élève à 4421,9 MD.

Le bulletin des statistiques financiers de la BCT dévoile la présence d’un déséquilibre au niveau du financement des secteurs économiques et les banques préfèrent s’orienter vers les secteurs à risque limité.

A fin juin 2023, 61% des crédits octroyés par la BCT aux secteurs économiques sont des crédits à court terme (d’une valeur de 51284,9 MD), étant donné que les établissements financiers préfèrent répondre aux besoins des entreprises opérant dans l’activité d’exploitation au détriment de l’investissement qui nécessite des crédits à long terme.

