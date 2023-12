Les crédits bancaires aux particuliers ont augmenté de 316 MDT en 9 mois

Critiqué et très couru, le secteur bancaire tunisien continue de financer l’économie, en donnant toujours plus de crédit, à l’Etat, aux entreprises et aux particuliers. La note de conjoncture de la BCT pour le mois d’octobre 2023, indique à cet effet que « les concours à l’économie, ils ont modérément augmenté durant les neuf premiers mois de l’année 2023 comparativement à l’année précédente (1,8% ou 2.067 MDT contre 6% ou 6.393 MDT) ». La BCT explique cela par « l’accroissement de l’encours des créances immobilisées (+2.912 MDT contre +1.374 MDT) et des comptes courants débiteurs (+998 MDT contre +860 MDT), alors que l’encours du portefeuille-escompte auprès des banques s’est inscrit en forte baisse (-3.169 MDT contre +3.379 MDT durant la même période en 2022). La hausse des crédits au cours des neuf premiers mois de 2023 a bénéficié au secteur des services (+1.019 MDT) suivi des particuliers (+316 MDT) et du secteur de l’agriculture et pêche (+118 MDT). Toutefois, les crédits accordés au secteur de l’industrie ont régressé de 162 MDT.

