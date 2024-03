Les critiques américaines à l’égard d’Israël encouragent Hamas, selon Netanyahu

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi que les désaccords perçus entre les États-Unis et Israël rendaient plus difficile une défaite de Hamas.

« Dans la mesure où le Hamas croit qu’il y a un jour entre nous, cela n’aide pas », a déclaré Netanyahu lors d’une interview sur Fox News, à la suite des critiques intensifiées du président américain Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris au cours du week-end.

Un accord entre les deux alliés, en revanche, « contribue à l’effort de guerre et à nos efforts pour parvenir à la victoire et, évidemment, à la libération des otages », a-t-il ajouté.

Lundi, Netanyahu a affirmé qu’il y avait un large accord entre lui et Biden, et qu’ils étaient tous deux d’accord sur le fait que les civils devaient être évacués de Rafah avant une opération de Tsahal dans cette ville.

« Le président et moi sommes d’accord sur le fait que nous devons détruire le Hamas. Nous ne pouvons pas laisser un quart de l’armée du Hamas en place à Rafah », a-t-il déclaré. « Nous sommes d’accord sur les objectifs fondamentaux, mais nous avons aussi des désaccords. En fin de compte, c’est Israël qui doit décider », a-t-il dit.

