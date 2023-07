Les débris de l’hélicoptère qui s’est abîmé en mer le 7 juin dernier, récupérés

Les débris de l’hélicoptère qui s’est abîmé en mer, le 7 juin dernier, plus précisément dans la région de Cap Serrat, gouvernorat de Bizerte, ont été récupérés, annonce, vendredi, le ministère de la Défense nationale.

» Les unités flottantes de la marine nationale ont réussi à récupérer les débris de l’avion en comptant sur leurs propres moyens « , ajoute le département de la Défense dans un communiqué.

Des unités de plongée et du matériel moderne ont été mobilisés pour identifier les lieux des débris et les récupérer.

Le département de la Défense a annoncé, le 7 juin dernier, la perte de contact avec un hélicoptère (avec à son bord quatre membres d’équipage) qui effectuait une mission nocturne, à Cap Serrat, au large de Bizerte.

