Les déchets italiens importés seront réexpédiés dans les jours à venir

Les déchets italiens importés illicitement vers la Tunisie, seront restitués dans les prochains jours. Rome et Tunis sont parvenues à un accord pour le retour d’environ 212 conteneurs de déchets italiens importés en Tunisie et déposés depuis plus d’une année, au port de Sousse (Centre-est de la Tunisie), a annoncé, vendredi, le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, lors d’une conférence de presse à l’occasion de la fin du mandat de la Tunisie, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, cité par des médias italiens et tunisiens.

Un communiqué conjoint des ministères des Affaires étrangères, celui de l’Environnement et de la partie italienne chargée du dossier, sera rendu public dans les prochaines heures, ont indiqué à l’Agence TAP, des sources proches du dossier en Tunisie.

On rappelle que, depuis mai 2020, 282 conteneurs de déchets ménagers collectés par la société italienne SRA ont été expédiés en Tunisie via la société tunisienne « Soreplast », sans le moindre respect des exigences des conventions internationales (Bâle, Bamako).