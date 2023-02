Des déclarations, « hâtives » et « inexactes », sur les récentes arrestations

Les déclarations de « certaines parties étrangères » sur les récentes arrestations sont « hâtives », « impertinentes » et « inexactes ».

Ces déclarations portent atteinte à l’indépendance de la justice tunisienne, a déclaré, mardi soir, à l’agence TAP, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar.

Les récentes arrestations interviennent sur fond de « graves affaires » touchant à « la sûreté de l’Etat » et n’ont aucun lien avec l’activisme politique ou des droits de l’homme, a-t-il précisé.

Et d’ajouter: l’activiste politique ou défenseur des droits de l’homme reste un citoyen responsable qui bénéficie de tous ses droits et qui doit être soumis au principe de redevabilité, sans aucune distinction.

Le ministre a rappelé à « certaines parties » que la Tunisie n’a jamais commenté les actions en justice engagées dans certains pays ou institutions contre des hommes d’affaires, des politiques, des parlementaires ou des journalistes tant que celles-ci se déroulent dans le respect des procédures en vigueur.

M. Ammar a exprimé son étonnement et son refus de toute ingérence dans les affaires internes de la Tunisie et de toute tentative visant à « influencer la justice » sur des enquêtes en cours.