Les délais de l’état d’exception seront raccourcis. Dixit Kais Saïed

Le chef de l’Etat tunisien Kais Saïed, a indiqué que les délais des mesures exceptionnelles seront raccourcis, et qu’un prochain conseil des ministre passera à l’étude le texte relatif au dialogue qu’il compte proposer, et qui sera organisé de manière innovante à l’intérieur et à l’extérieur du pays. La déclaration a été faite ce jeudi 4 novembre 2021 en conseil des ministres.

Le Chef de l’Etat tunisien a également rappelé que la Tunisie est entrée dans une nouvelle phase de son histoire, différente des phases précédentes et nécessitant de mettre au point de nouvelles conceptions et de nouveaux outils d’action pour gérer les affaires publiques en dehors des cadres et concepts traditionnels.