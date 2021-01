La gastronomie italienne, célèbre dans le monde entier, notamment pour les fameuses pizzas et pâtes aux recettes uniques, fait son festival en Tunisie. Du 19 au 23 novembre 2018, tous les délices de la cuisine italienne défilent à Tunis. Au menu un programme copieux : événements culturels, dégustations, tables rondes, show cooking. Le chef étoilé d’origine sicilienne Pino Cuttaia sera de la partie. Rendez-vous le 19 novembre au siège de l’Institut Dante Alighieri de Tunis, pour le début des réjouissances. Les festivités s’achèvent le 23 novembre à l’hôtel Sheraton de Tunis.

A noter que la « Semaine de la Cuisine Italienne » est organisée par l’Ambassade d’Italie, l’Istituto Italiano di Cultura et l’Agence Italienne pour le Commerce Extérieur, avec la collaboration de la Chambre tuniso-italienne du commerce et de l’industrie, l’Académie de la Cuisine Italienne et l’Institut Dante Alighieri.