Les démocrates de la Chambre des représentants mettent la pression sur l’Administration  Biden au sujet du  recul de la démocratie en Tunisie

Un groupe de démocrates de la Chambre des représentants a demandé à l’administration Biden de tenir compte du recul démocratique de la Tunisie lorsqu’elle travaillera avec le Congrès sur les plans de dépenses pour la prochaine année fiscale.

« Nous encourageons le Département d’Etat à donner la priorité aux programmes qui soutiennent le rétablissement de la gouvernance démocratique, de l’application régulière de la loi et de l’Etat de droit dans le pays », peut-on lire dans la lettre adressée le 25 mars au Secrétaire d’Etat Antony Blinken.

La lettre, dont les chefs de file sont le président de la sous-commission du Moyen-Orient de la Chambre des représentants, Ted Deutch (D-Fla.), et le président de la commission des affaires étrangères, Gregory Meeks (D-N.Y.), demandait également que l’aide aux forces de sécurité intérieure du pays soit « soigneusement examinée », compte tenu de son rôle dans la répression des citoyens tunisiens.

Les 23 parlementaires ont exprimé leur soutien à la décision de la Millennium Challenge Corporation, une agence d’aide extérieure du gouvernement américain, de ne pas signer un nouveau contrat d’aide au développement avec la Tunisie. Aller de l’avant avec un accord de subvention « dans le climat politique actuel enverrait le mauvais message », ont-ils expliqué.

Les démocrates du Congrès ont exprimé leur préoccupation constante pour le processus de réforme de la Tunisie. Ils ont souligné les menaces de Saied de mettre fin au financement étranger des groupes de la société civile et sa récente dissolution du Conseil supérieur de la magistraturequi, selon eux, « démontre les limites qu’il est prêt à franchir pour consolider son pouvoir ».

« Nous avons été témoins, au cours des huit derniers mois, d’une érosion claire et tangible des institutions démocratiques que le peuple tunisien a mis plus d’une décennie à construire », indique la lettre, notant que le calendrier proposé par Saied pour un référendum constitutionnel et des élections parlementaires manque » voies pour un dialogue inclusif avec diverses voix politiques et de la société civile ».

Lundi, le président Joe Biden a dévoilé la proposition de budget de 5 800 milliards de dollars de l’administration. Le document, largement symbolique, demande plus de 3,2 milliards de dollars pour soutenir les programmes de démocratie et de bonne gouvernance. Le Congrès va maintenant commencer à rédiger ses propres projets de loi sur les dépenses.