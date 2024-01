Les démocrates US interpellent Biden à évoquer l’éventualité d’un déplacement des Palestiniens de Gaza

Des dizaines de démocrates ont signé vendredi une lettre demandant à l’administration du président Joe Biden de réaffirmer que les États-Unis s’opposent fermement au « déplacement forcé et permanent » des Palestiniens de Gaza.

La lettre adressée au secrétaire d’État Antony Blinken, sous l’égide des représentants Ayanna Pressley et Jamie Raskin, a été signée par 60 membres démocrates de la Chambre des représentants, ce qui témoigne de l’inquiétude suscitée, notamment à gauche, par le lourd tribut payé par les civils palestiniens dans le cadre de la campagne israélienne contre le Hamas.

« Nous vous demandons instamment de continuer à réaffirmer l’engagement ferme des États-Unis à l’égard de cette position et vous prions de fournir des éclaircissements sur certaines dispositions de la demande de financement supplémentaire de l’administration pour l’aide humanitaire et la sécurité », peut-on lire dans la lettre.

Un porte-parole du département d’État a déclaré que le département ne commentait généralement pas la correspondance du Congrès. Mais sur la question plus générale des déplacements, le porte-parole a déclaré dans un courriel : « Nous avons été clairs. Il ne doit pas y avoir de déplacement forcé durable de Palestiniens, que ce soit à l’intérieur de Gaza ou à l’extérieur.

Le porte-parole a ajouté que le département d’État avait rejeté les déclarations de certains responsables israéliens appelant à la réinstallation des Palestiniens en dehors de la bande de Gaza et que le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait compris que ce n’était pas la politique du gouvernement israélien.

Par ailleurs, un groupe de sénateurs démocrates a déclaré vendredi que 18 d’entre eux soutenaient un amendement qui exigerait que tout pays bénéficiant d’un financement supplémentaire utilise cet argent conformément au droit américain, au droit humanitaire international et au droit des conflits armés.

