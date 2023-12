Les dépassements à El Karama Holding au centre d’une rencontre entre le chef de l’Etat et la ministre de la Justice

Les dépassements enregistrés au sein de l’établissement El Karama Holding, le financement étranger des associations et le dossier de la réconciliation pénale ont été au centre d’une réunion, mercredi, au Palais de Carthage, entre le président de la République, Kaïs Saïed, et la ministre de la Justice, Leila Jeffel.

Le chef de l’Etat a souligné qu’une enquête a été ouverte sur les privilèges accordés aux responsables d’El Karama Holding ainsi que sur la cession des biens confisqués « au profit des lobbies qui gangrènent le pays », selon une vidéo publiée sur la page de la Présidence.

Dans ce contexte, le président Saïed a précisé qu’un des responsable de cet établissement bénéficiait de cinq voitures de fonction et de 1500 litres de carburant par mois, ajoutant que le salaire d’un magistrat contractuel qui a été récemment désigné s’élevait à 462 mille dinars par an.

Revenant à la question du financement des associations, le chef de l’Etat a fait savoir qu’une loi est en cours d’élaboration sur ce sujet.

L’objectif n’est en aucun cas d’exercer des répressions sur ces associations, a-t-il assuré.

A ce propos, Kaïs Saïed a cité le cas d’une association, dont il n’a pas révélé le nom, qui a reçu, entre 2016 et 2023, un financement dépassant les 7,5 millions de dinars.

Par ailleurs, le président Saïed a souligné que la loi sur la conciliation pénale sera révisée.

- Publicité-