Les dépenses militaires de l’UE atteignent un montant record en 2023

Les dépenses militaires dans l’Union européenne ont atteint la somme record d’environ 270 milliards d’euros, soit quelque 30 milliards de plus qu’en 2022, a indiqué ce jeudi le président du Conseil européen Charles Michel devant l’Agence européenne de défense.

C’est la neuvième année consécutive de croissance pour les pays de l’UE, au moment où plusieurs d’entre eux défendent la nécessité d’une hausse significative de ces dépenses en raison de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine.

Partout, les budgets sont en hausse et parfois même en très forte hausse : six pays européens, notamment la Suède, ont augmenté leur dépense de plus de 10%. Pourtant, selon l’Agence européenne de Défense, les pays membre de l’UE ont dans leur ensemble seulement consacré 1,5% de leur PIB à leurs armées. On est encore loin des 2% fixés par l’Otan.

