Les députés appellent à des mesures de protection plus strictes

Les députés ont appelé, jeudi, à fournir aux cadres médicaux et paramédicaux ainsi qu’aux agents sécuritaires et de l’armée les moyens de protection nécessaires contre le Coronavirus étant donné qu’ils sont les soldats de première ligne dans la guerre menée contre ce fléau mondial.

“Il est inconcevable, ont-ils dit, lors d’une séance plénière de l’Assemblée des Représentants du peuple (ARP) consacrée au dialogue avec le gouvernement sur la situation sanitaire dans le pays, d’enregistrer des contaminations parmi les médecins et de fermer des services médicaux et une clinique militaire en raison de la propagation du Coronavirus”.

Ils ont mis l’accent sur l’importance du système de santé publique, qui reste, ont-ils affirmé, le seul garant de la santé du citoyen, appelant à s’assurer des conditions de sécurité dans un certain nombre de centres de mise en quarantaine obligatoire afin qu’ils ne se transforment pas en foyers de propagation du virus.

Ils ont, en outre, souligné la nécessité de renforcer l’unité nationale et de faire preuve de plus de fermeté dans l’application de la loi.

Plusieurs députés ont appelé à ouvrir une enquête suite aux violations du confinement général et de l’auto-isolement, évoquant, à cet égard, l’incident survenu à l’aéroport après le refus de plus de 700 Tunisiens rapatriés d’Italie de se diriger vers les espaces de mise en quarantaine obligatoire.

D’autres députés ont appelé à la protection du pouvoir d’achat des citoyens et à frapper fort les spéculateurs, soulignant la nécessité d’approvisionner le marché en produits de base, y compris la semoule et la farine qui se font rares dans les commerce.