Les députés appellent à trouver des solutions au problème de pénurie de ressources en eau

Les représentants du peuple ont exhorté le gouvernement à trouver des solutions urgentes au problème de pénurie de ressources en eau, afin d’améliorer la production agricole, notamment céréalière, d’éviter les pertes enregistrées dans le secteur et d’aider les agriculteurs à surmonter leurs difficultés financières.

La plupart des députés ont mis l’accent, lors d’une séance plénière, tenue samedi après-midi, au Palais du Bardo, sur la possibilité d’exploiter toutes les terres agricoles irrigués, en Tunisie, dont la superficie est de l’ordre de 440 mille hectares, d’augmenter la production céréalière, et de distribuer les terres domaniales inexploitées sur les petits agriculteurs.

D’autres députés ont appelé à identifier des solutions alternatives et à changer le modèle agricole adopté en Tunisie, afin qu’il s’adapte au mieux avec les répercussions des changements climatiques. Certains d’entre eux ont recommandé de recourir à l’utilisation des semences locales au lieu de semences importées.

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, a indiqué, dans sa réponse aux interrogations des députés, que le département de l’Agriculture est en train d’élaborer un plan stratégique 2023-2025 visant à booster le taux de croissance annuel du secteur agricole à 2,5%, contre 1,9% dans le plan précédent, et à augmenter le taux de couverture des importations à 82%, contre 79% actuellement.

Il a rappelé que le secteur agricole contribue à hauteur de 10,2% du PIB, 12% des exportations totales et offre 14% de l’ensemble des emplois au sein du pays.

» La superficie réservée aux grandes cultures, au cours de la saison 2024, est estimée à 1,5 million d’hectares « , a encore noté Saied, ajoutant qu’environ 700 mille quintaux de semences contrôlées seront fournis.

Il a fait savoir, en outre, que le gouvernement œuvre à élargir la base de financement bancaire destinée aux agriculteurs, ainsi que la couverture d’assurance pour inclure la sécheresse et les répercussions des changements climatiques, rappelant que les petits agriculteurs n’ont bénéficié que de 1% de financement bancaire durant l’année 2021.

Il a affirmé, par ailleurs, que le gouvernement a alloué une enveloppe de 1 320 millions de dinars pour renforcer les nappes phréatiques, à même d’atteindre un taux de remplissage de 95% en 2025, contre 92% en 2020.

Sur un autre registre, il a appelé à accorder la priorité au partenariat public- privé pour la réalisation du plus grand nombre possible de ces projets et intensifier la réutilisation des eaux traitées, notant que le recours à ces eaux ne dépasse pas les 8%, actuellement, contre 78% en Jordanie.

Saied a révélé, aussi, que le gouvernement fera face à l’épuisement des ressources en eau, expliquant que l’activité de forage des puits sera organisée au mieux.

- Publicité-