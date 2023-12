Les députés appellent à une augmentation des subventions destinées aux familles démunies

Les députés participant à la séance plénière tenue aujourd’hui samedi pour l’examen du budget du ministère des Affaires sociales pour l’année 2024, ont appelé à une augmentation des subventions destinées aux familles démunies et à faibles revenus et à orienter le système de compensation vers les citoyens qui en ont le plus besoin.

Plusieurs d’entre eux ont appelé à une augmentation des aides destinées aux familles nécessiteuses, soulignant que le cercle de la pauvreté avait commencé à s’élargir au cours des dernières années et que les répercussions de la situation économique ont exacerbé les disparités et les inégalités sociales.

Certains députés ont indiqué que la lutte contre la pauvreté n’est pas seulement la responsabilité du ministère des Affaires sociales et que la réalisation de cet objectif nécessite une approche multidimensionnelle et globale.

Ils ont également appelé à orienter les dépenses de compensation vers les ayants droit des familles pauvres et à faibles revenus en se référant à la base des données dont dispose le ministère, soulignant que la mise en oeuvre des réformes économiques repose essentiellement sur l’adoption de réformes sociales.

Les intervenants ont demandé de doter les centres de sécurité sociale et de promotion dans plusieurs régions des moyens et d’équipements nécessaires, soulignant la nécessité de créer des annexes des cliniques de sécurité sociale pour assurer la distribution des médicaments privés à ceux qui y ont droit.

Les députés ont souligné le rôle important joué par le ministère des Affaires sociales dans le renforcement du lien entre les Tunisiens résidents à l’étranger et leur pays d’origine, appelant à mener davantage d’actions pour inciter cette catégorie de Tunisiens à investir dans leur pays.

Lors de cette plénière, les députés ont réitéré leur soutien à la cause palestinienne dans leurs interventions, suite à la reprise de l’agression de l’armée d’occupation sioniste sur la bande de Gaza.

