Les députés appellent le ministère de l’équipement, à réparer le réseau routier

Les députés ont appelé le ministère de l’équipement, à prendre des décisions pour résoudre le problème des points noirs sur le réseau routier dans plusieurs régions, avant la survenue d’accidents terribles, et ce en réparant et construisant des ponts et en équipant les routes.

Dans leurs interventions à la plénière tenue jeudi, au palais du Bardo, sur la tragédie de Amdoun, ils ont souligné l’importance de prendre les précautions nécessaires et de procéder à la visite technique avant les déplacements des bus, estimant que dans d’autres pays, les ministres concernés par un tel accident meurtrier sont obligés de démissionner.

Certains ont considéré que la formation d’une commission d’enquête parlementaire sur l’accident de Amdoun comptant 21 députés, est inefficace, étant donné que de telles commissions n’ont donné aucun résultat lors d’accidents précédents. Ils ont évoqué, à ce propos, la création d’une commission par le ministère de la santé pour enquêter sur la mort de plusieurs bébés dans des conditions douteuses, ainsi que la commission d’enquête sur les événements du 9 avril 2012, la commission d’enquête sur la répression à la chevrotine des manifestations à Siliana, celle chargée d’un dossier de corruption concernant un accord conclu par un ex-ministre du développement et celle de l’envoi de jeunes aux foyers de tension.