Les députés irakiens réclament le départ des troupes américaines

Les députés irakiens ont voté dimanche 5 janvier en faveur du départ des soldats américains. Cette décision est la conséquence de l’élimination par les États-Unis du général iranien Soleimani et de son lieutenant irakien, al-Mouhandis, par un tir de drone américain dans les faubourgs de Bagdad.

En ouverture de la séance parlementaire extraordinaire consacrée à la question, le premier ministre irakien a affirmé qu’il était «dans l’intérêt des deux pays, Irak et États-Unis, de mettre fin à la présence de troupes étrangères» sur le sol national, qualifiant «d’assassinat politique» la mort de Soleimani et al-Mouhandis. Les députés lui ont donc emboîté le pas, demandant au gouvernement de «mettre fin à la présence des troupes étrangères […] et leur interdire d’utiliser ses terres, son espace aérien ou ses eaux pour quelque raison que ce soit.»

Les députés enjoignent le gouvernement à retirer «sa demande d’assistance de la coalition internationale combattant Daech en raison de la fin des opérations militaires en Irak et de la victoire […] Le gouvernement irakien doit s’efforcer de mettre fin à la présence de troupes étrangères sur le sol irakien»