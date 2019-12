Le secrétaire général du parti des travailleurs Hamma Hammami a estimé que Les dernières élections sont les pires qu’ait connues la Tunisie, compte tenu de la main mise de la corruption, de l’argent sale, de l’utilisation des institutions de l’Etat et de l’absence de rigueur, notamment, de la part de l’ISIE (Instance supérieure Indépendante pour les Elections.

Intervenant, dimanche, lors des travaux de la 2ème réunion du conseil national du parti des travailleurs, Hammami a indiqué que les résultats de ces élections illégitimes auront un impact néfaste sur le peuple tunisien “.

Evoquant la position de son parti, Hammami a affirmé : ” Nous assumons l’entière responsabilité des fautes commises par le front qui a participé à ces élections en ordre dispersé “.

” Nous considérons ces résultats comme un échec électoral et non pas un échec de notre projet et de notre vision politique “, a-t-il encore fait savoir, appelant le parti des travailleurs à renaitre de nouveau.

S’agissant de la conjoncture politique dans le pays, Hammami a critiqué l’absence de gouvernement , deux mois après le lancement des tractations politiques.

Pour le dirigeant du parti des travailleurs, ” la majorité parlementaire actuelle n’a pas mobilisé un programme ou un projet capable de faire sortir la Tunisie de cette situation de crise “. Il a, également, exprimé son regret quant à la ” main mise des forces extrémistes sur le parlement actuel.