Les derniers développements en Libye ne doivent pas nous détourner des défis posés à la frontière tunsio-algérienne, affirme le MI

Le ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati, a indiqué que la situation en Libye ne doit pas nous détourner des défis posés à la frontière tuniso-algérienne, surtout que le relief montagneux de l’Ouest tunisien est difficile d’accès et ses hauteurs abritent des éléments terroristes.

Fourati a, en outre, insisté sur la nécessité de se préparer à faire face à tout imprévu sur les frontières Est du pays.

Dans une déclaration de presse, mardi, en marge de la célébration du 9e anniversaire de la révolution, à Tunis, Fourati a indiqué que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour sécuriser les frontières avec la Libye, notamment au vu des derniers développements dans ce pays qui exigent “une plus grande promptitude de la part des forces sécuritaires et une coordination avec l’institution militaire”.

Fourati a adressé un message d’espoir aux Tunisiens en soulignant que l’institution sécuritaire qui a réussi à relever le défi de la sécurité ne ménagera aucun effort pour poursuivre sur cette voie.

Il a affirmé que l’institution sécuritaire est une institution “neutre” qui a montré une capacité remarquable de se tenir à l’écart des tiraillements politiques. Sa mission principale est de préserver la sécurité et l’intégrité du territoire national, de lutter contre le terrorisme, de protéger les citoyens et de défendre les biens publics et privés.

Elle continuera de faire prévaloir l’intérêt suprême de la patrie, en toute neutralité et loin de tout tiraillement, a-t-il soutenu.