Les des prix des billets d’avion vers la Tunisie s’envolent de 24%

Les prix des billets d’avion vers la Tunisie ont enregistré, en novembre 2022, une hausse de 24%, (soit + 268 euros par passager) par rapport à septembre 2019, selon une étude réalisée par MisterFly pour le magazine l’Echo touristique.

D’après la même source, les prix moyens de l’aérien ont connu une hausse de 28,5%, toutes destinations confondues, par rapport à 2019. Cela se traduit par une augmentation de 113 euros par personne pour un billet.

A en croire Moez Kacem, universitaire et expert en tourisme, cette hausse, enregistrée en seulement deux et qui aura un impact sur les prix et le pouvoir d’achat du voyageur, est remarquable par rapport à d’autres pays comme l’Egypte et la Grèce où la hausse a été de 3% seulement. Selon lui, ces prix continueront leur tendance haussière au cours de l’année à venir, surtout, avec l’augmentation des prix des carburants et la lente reprise des compagnies aériennes touchées par la pandémie de Covid-19. Et d’ajouter que les prix des billets d’avion impactent les vols internationaux, soulignant que le prix du billet peut atteindre 45% de l’offre totale.

Pour ce qui est des voyages individuels, l’expert a fait savoir que cette hausse est de nature à compromettre la décision de voyager comme en témoigne le faible rythme de reprise du tourisme pour les destinations long-courrier, où le taux était bien inférieur à celui des destinations court-courrier. En contrepartie, a-t-il observé, l’augmentation des prix des billets d’avion, aura un impact positif sur les marchés intérieurs des destinations touristiques.

D’après l’Association Aérienne Africaine (AFRAA), les prix des billets d’avion demeurent élevés en Afrique par rapport à d’autres pays du monde. Cela est dû aux taxes qui représentent entre 35% et 50% du prix de vente, d’après l’expert.