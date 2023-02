Les désaccords avec le ministère de l’éducation concernant les revendications des enseignants persistent

Les désaccords concernant les revendications des enseignants entre la fédération générale de l’enseignement secondaire et le ministère de l’éducation persistent après deux séances de négociation entre les deux parties, a déclaré, jeudi à la presse, le secrétaire général de la fédération, Lasaad Yaacoubi.

S’exprimant en marge de l’ouverture des travaux de la commission administrative de la fédération à Hammamet, Yaacoubi a ajouté qu’il y a une grande divergence de points de vue entre les deux parties, soulignant que les revendications portent, notamment, sur les redevances qui n’ont pas été versées aux enseignants conformément à l’accord du 9 février 2019 et leur effet rétroactif ainsi que sur d’autres questions d’ordre professionnelles inscrites dans la motion professionnelle.

Le responsable syndical a ajouté que la réunion de la commission administrative portera sur la préparation d’une troisième séance de négociations avec le ministère de l’éducation prévue mercredi prochain.

Il a indiqué que le trébuchement des négociations imputé à la nomination d’un nouveau ministre à la tête du département est un faux prétexte puisque le nouveau responsable est un syndicaliste qui appartient à la famille éducative et qui connaît parfaitement les problèmes du secteur, selon Yaacoubi. Il a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer les négociations dans un esprit positif afin d’éviter d’éventuelles perturbations de l’année scolaire après la décision de la commission administrative relative à la poursuite de la rétention des notes au cours du deuxième trimestre.

Par ailleurs, Yaacoubi a estimé que le plus redoutable des scénarios envisageables et la pire chose qui puisse arriver en Tunisie est la criminalisation des mouvements sociaux et la convocation des syndicalistes par la justice sans chefs d’accusation, ce qui aurait, a-t-il dit, de graves répercussions sur la situation sociale et les relations entre l’UGTT et le gouvernement.

