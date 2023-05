Les dettes de 4 ministères plombent les comptes de la SRTGN

A fin décembre 2021, la société régionale de transport de Nabeul (SRTGN entreprise publique) réalisait un chiffre d’affaire de 55,8 MDT, dont 26,1 MDT en primes d’exploitation, enregistrait 63,6 MDT en charges d’exploitation, était ainsi déficitaire dès l’exploitation de 7,7 MDT, et signait en fin de compte un résultat net déficitaire de plus de 13,7 MDT pour l’exercice 2021.

Il est cependant intéressant de faire noter que cette entreprise régionale de transport, sise à Nabeul, cumulait des dettes à recouvrir au près des ministères, de l’intérieur, de la défense, de la justice, et des finances, sans compter celles que lui doit toujours l’office de la protection civile. Au total, ce sont presque 24,452 MDT que lui doit toutes ces institutions publiques. « Des sommes dues, en continuelle augmentation, non consignées dans des PV d’accords annuels avec les parties concernées », font remarquer les commissaires aux comptes, et que l’entreprise avait dû provisionner à hauteur de presque 19 MDT. Des provisions qui auraient pu, si les ministères n’étaient pas mauvais payeur, donner une autre image du résultat net de la ERTGN !